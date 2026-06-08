ВКС России начали охоту за командными пунктами запуска беспилотников ВСУ

Российская авиация активизировала охоту за командными пунктами запуска беспилотников ВСУ. Обнаруживать объекты, координирующие атаки украинской армии на российские регионы, летчикам помогают спецподразделения. Они с помощью дронов-разведчиков выявляют цели и передают их координаты бомбардировщикам.

Украинские командные пункты уничтожают с помощью авиабомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции. Оружие с УМПК позволяет наносить высокоточные удары не только по укрепленным объектам, но и по другим важным целям.

Как пояснил "Известиям" военный эксперт Виктор Литовкин, противник старается оборудовать командные пункты в укрытиях под землей. Однако от фугасных авиабомб это не спасет - они способны пробивать бетонные перекрытия зданий и бункеров.