Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что Евросоюз может разработать для Украины новую баллистическую ракету. Об этом он рассказал News.ru.

По мнению Дандыкина, ЕС может передать Киеву баллистическую ракету собственной разработки, которая будет выдана за украинское достижение. Собеседник News.ru заявил, реальное военное производство уже давно эвакуировано с территории Украины в Евросоюз под вывеской «совместных предприятий».

Дандыкин также считает, что в этой схеме Украине отведена лишь символическая роль: «придумывать названия» и, возможно, привлекать к консультациям советских «пенсионеров-ракетчиков».

«ВСУ могут запустить баллистическую ракету в сторону РФ. Однако она будет сбита комплексами С-400, С-350, «Тор», «Бук-М3» и так далее. Если Украина и получит баллистическую ракету, то только при помощи Евросоюза», - подчеркнул Дандыкин.

Украина представила ракету «Фламинго» в 2025 году. По словам Владимира Зеленского, «Фламинго» должна стать «самой успешной» ракетой ВСУ благодаря дальности полета и боеголовке. Зеленский заявил о планах произвести около трех тысяч таких ракет, но в Верховной раде эти обещания назвали оторванными от реальности.