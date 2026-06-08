Влияние Су-34 с «Сычами» на эффективность ВКС оценили

Модификации бомбардировщиков Су-34, которые начали оснащать подвесными разведывательными контейнерами УКР-РТ «Сыч», повысят эффективность разведывательно-ударного контура Воздушно-космических сил (ВКС) России. Влияние «Сычей» на выполнение задач оценил Telegram-канал «Военная хроника».

«В отличие от таких бортов, как Ту-214Р, Су-34Р смогут примерно в полтора раза оперативнее прибывать на операционные направления барражирования и приступать к разведывательным действиям», — говорится в сообщении.

Также автор отметил, что темпы серийного производства Су-34 остаются одними из наиболее высоких.

УКР-РТ оснащен пассивными интерферометрическими фазированными антенными решетками. Они способны пеленговать любые типы радиоизлучающих целей и анализировать режимы их работы. Также «Сыч» может выдавать целеуказания для средств поражения. В частности, Су-34 с УКР-РТ, который работает на высоте более 12,5 километра, может «увидеть» радар зенитного комплекса Patriot на удалении до 500 километров.

В апреле российские пилоты показали кадры боевого вылета Су-34М с четырьмя бомбами. Самолет нес ФАБ-500 М62 с универсальными модулями планирования и коррекции.