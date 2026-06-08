«Оранжевое» предупреждение: почему НАТО «закрывает глаза» на дроны ВСУ

Европейские страны пока закрывают глаза на инциденты с беспилотниками на своей территории, так как «все Украине прощается». Такое мнение высказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал‑майор Сергей Липовой.

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Ранее в Латвии авиация НАТО сбила украинский дрон. При этом жители Лудзенского и Резекненского краев республики получили «оранжевое» предупреждение об угрозе и призыв перейти в укрытия. Той же ночью беспилотник взорвался в поле возле села Лопатна в Молдавии.

По словам генерал‑майора Сергея Липового, уже ни для кого не секрет, что дроны Вооруженных сил Украины летают над странами НАТО.

«Но в Европе выработана такая политика, что все Украине прощается, на все преступления закрываются глаза лишь для того, чтобы страна продолжала воевать с Россией», - пояснил он.

Военный эксперт уверен, что европейские страны и дальше продолжат «закрывать глаза», так как перехваты беспилотников стали для них вариантом нормы.

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«Дроны уже летают от Финляндии до Норвегии, по Прибалтике, Молдавии и так далее. И это будет продолжаться до тех пор, пока не случится какое-нибудь крупное ЧП, пока украинский дрон не врежется в важный объект. Тогда будет большой скандал», - уверен Сергей Липовой.

Напомним, что ранее в Литве был найден беспилотник, на борту которого находились взрывчатые вещества. А в Латвии сразу два украинских дрона рухнули на нефтебазу в городе Резекне.