Собянин сообщил о четвертом беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит системами противовоздушной обороны над Московским регионом. Общее количество уничтоженных коптеров достигло четырех. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Атака одного БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в МАКС.

Утром Министерство обороны отчиталось, что прошедшей ночью над Россией уничтожили 310 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны обнаружили над рядом регионов, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон ВСУ ударил по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь. Пострадал машинист, его помощник погиб.