Стало известно о тактическом преимуществе ВС РФ на одном направлении

Подразделения ВС России взяли под контроль многоэтажки в Константиновке. Об этом рассказал aif.ru военно-политический аналитик Ян Гагин.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Сегодня военный блогер Юрий Подоляка сообщил о том, что российские войска окружили центральную часть города, а «оборона противника разваливается».

По данным военно-политического аналитика Яна Гагина, под российский контроль перешла многоэтажная застройка в Константиновке, что обеспечивает штурмовым группам ВС России серьезное тактическое преимущество.

«Самое главное, что мы взяли многоэтажную часть города, где высотки. Это облегчает работу по низкоэтажному и частному сектору, в котором остался противник», — пояснил эксперт.

По мнению аналитика, благодаря тому, что российские войска контролируют существенную часть города и все основные логистические маршруты, группировка ВСУ «обречена».

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«По большому счету, у них один выбор — только «двухсотый» или плен», — констатировал Гагин.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины пытались проводить контрдействия в Константиновке, чтобы замедлить продвижение российских штурмовиков.