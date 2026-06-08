В Иране заявили о завершении операции против Израиля

Иранские вооруженные силы завершили военную операцию против Израиля. Об этом заявил центральный штаб «Хатам аль-Анбия», его цитирует агентство Fars.

При этом в штабе отметили, что в случае возобновления ударов ЦАХАЛ по Ливану последует еще более жесткая реакция - удары будут «более сокрушительными», чем прежде. Также иранское командование отметило, что военная операция Ирана стала ответом на «агрессию и враждебные действия» Израиля на юге Ливана и в районе Дахия. По мнению иранской стороны, они осуществлялись при поддержке США.

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран нанесли этому режиму болезненный ответный удар. На этом основании объявляется о прекращении операций вооруженных сил», - говорится в заявлении «Хатам аль-Анбия».

Сегодня ЦАХАЛ заявил об ударах израильских ВВС по военным целям в центральной и западной частях Ирана. В Тегеране, Тебризе и Исфахане прогремели несколько взрывов, но других подробностей не приводилось.

Ранее Исламская Республика выпустила вторую волну ракет по территории Израиля. Сирены воздушной тревоги сработали в районе города Хайфа, расположенном на севере страны.

Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары

Также Тегеран привел в состояние боевой готовности множество ракет. Сообщалось, что Иран подготовил расширенный список целей на случай ответного удара Тель-Авива. КСИР заявил, что ракетная операция это ответ на «широкомасштабные преступления» ЦАХАЛ в Ливане. Агентство Tasnim заявляло, что число погибших из-за ударов Израиля по Ливану выросло до 3 613 человек с марта 2026 года. По данным агентства, только за 7 июня погибли не менее 20 человек, еще 82 получили травмы различной степени тяжести.

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