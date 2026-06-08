Российские Су-34 получили «Сычей»

Бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России начали оснащать подвесными разведывательными контейнерами УКР-РТ «Сыч». На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фотографии штаба вооруженных сил Франции, который демонстрирует полет российского самолета в сопровождении французского Rafale, можно заметить контейнер на центральном пилоне Су-34. Отмечается, что «Сыч» предназначен для пассивной радиотехнической разведки.

Контейнер способен обнаруживать, пеленговать и классифицировать режимы работы радиоизлучающей аппаратуры противника. «Сыч» фиксирует работу наземных и корабельных радиолокационных станций, радаров самолетов, а также средств связи и активных головок самонаведения ракет. Информацию, которую получает УКР-РТ, в реальном времени передают другим самолетам.

В мае стало известно, что российский истребитель пятого поколения Су-57 совершил полет с подвесным разведывательно-прицельным комплексом 101КС-Н.