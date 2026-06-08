Британия хочет отказаться от F-35A, несущих ядерное оружие

Британские власти по финансовым соображениям хотят отказаться от закупки истребителей F-35A, способных нести тактические термоядерные авиабомбы B61-12.

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Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источники в военных структурах.

«На самом высоком уровне в военных кругах и правительстве идут серьёзные разговоры о том, следует ли сократить или отложить план по закупке 12 американских истребителей-невидимок F-35A», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность покупки у Великобритании архипелага Чагос, на территории которого расположена военная база Диего-Гарсия.