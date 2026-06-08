ВС РФ окружили центральную часть Константиновки
Оборона Константиновки «разваливается», российские войска уже окружили центральную часть города. Об этом заявил aif.ru военный блогер Юрий Подоляка.
«Наши войска окружили центральную часть города. Оборона противника разваливается — это агония», — заявил он.
Эксперт отметил, что Вооруженные силы Украины пытаются «зацепиться» за северо-западные окраины Константиновки, однако не факт, что они смогут это сделать из-за проблем с логистикой.
«Мы уже практически парализовали снабжение даже Алексеево-Дружковки… Дружковка следующая на очереди», — подытожил Юрий Подоляка.
Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. При этом глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что в Константиновке продолжаются уличные бои.