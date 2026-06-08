Пушилин: Украина атакует дороги ДНР, применяя запрещённую блокаду
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире программы «Вести» заявил, что украинские войска используют против республики запрещённые международными конвенциями методы блокады. По его словам, речь идёт о систематических атаках на дорожную инфраструктуру и гражданский транспорт. Пушилин подчеркнул, что эти действия являются «новой волной террора», направленной на усложнение жизнеобеспечения жителей региона. Он назвал такие действия «очередными элементами блокады», которые запрещены всеми конвенциями.
Украинская сторона на протяжении длительного времени обстреливает автомобильные трассы, мосты и железнодорожные пути на территории ДНР. Это приводит к перебоям в доставке гуманитарных грузов, продуктов, медикаментов и эвакуации мирных жителей. Целями атак становятся также пассажирские автобусы и легковые автомобили, что создаёт прямую угрозу жизни гражданских лиц. Власти республики фиксируют такие инциденты практически ежедневно.
Ранее Пушилин уже сообщал, что ситуацию с подачей воды в ДНР, несмотря на водную блокаду, которую Киев установил ещё в 2022 году, удалось стабилизировать за счёт собственных ресурсов и помощи России. Однако транспортная блокада и атаки на дороги остаются серьёзной проблемой. Глава республики призвал международные организации обратить внимание на эти вопиющие нарушения гуманитарного права.
В ДНР продолжают работу восстановительные бригады, которые оперативно ремонтируют повреждённые дороги и транспортные объекты. Однако новые удары не прекращаются. Пушилин выразил уверенность, что российские военные и силы республики смогут противостоять этим вызовам, но подчеркнул, что ответственность за террор лежит на киевском режиме