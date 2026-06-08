Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире программы «Вести» заявил, что украинские войска используют против республики запрещённые международными конвенциями методы блокады. По его словам, речь идёт о систематических атаках на дорожную инфраструктуру и гражданский транспорт. Пушилин подчеркнул, что эти действия являются «новой волной террора», направленной на усложнение жизнеобеспечения жителей региона. Он назвал такие действия «очередными элементами блокады», которые запрещены всеми конвенциями.

© Московский Комсомолец

Украинская сторона на протяжении длительного времени обстреливает автомобильные трассы, мосты и железнодорожные пути на территории ДНР. Это приводит к перебоям в доставке гуманитарных грузов, продуктов, медикаментов и эвакуации мирных жителей. Целями атак становятся также пассажирские автобусы и легковые автомобили, что создаёт прямую угрозу жизни гражданских лиц. Власти республики фиксируют такие инциденты практически ежедневно.

Ранее Пушилин уже сообщал, что ситуацию с подачей воды в ДНР, несмотря на водную блокаду, которую Киев установил ещё в 2022 году, удалось стабилизировать за счёт собственных ресурсов и помощи России. Однако транспортная блокада и атаки на дороги остаются серьёзной проблемой. Глава республики призвал международные организации обратить внимание на эти вопиющие нарушения гуманитарного права.

В ДНР продолжают работу восстановительные бригады, которые оперативно ремонтируют повреждённые дороги и транспортные объекты. Однако новые удары не прекращаются. Пушилин выразил уверенность, что российские военные и силы республики смогут противостоять этим вызовам, но подчеркнул, что ответственность за террор лежит на киевском режиме