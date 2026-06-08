Иран пригрозил ударами по нефтегазовым объектам США и Израиля

Иран нанесет удары по всем нефтегазовым объектам США и Израиля в регионе в случае повторной атаки на иранскую энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.

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По его информации, в список целей для Ирана войдут также и объекты американских нефтяных и газовых компаний, размещенные на Ближнем Востоке.

Ранее иранский телеканал Al Alam сообщил, что объекты на территории нефтехимического предприятия в провинции Хузестан получили повреждения в результате ударов ВС Израиля. До этого израильская армия информировала о нанесении ударов по нефтехимическому комплексу в иранском Бендер-Махшехре.