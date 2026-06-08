В Швеции заявили о расширении мировых ядерных арсеналов

Ядерные державы в 2025 году продолжили наращивать свои ядерные арсеналы. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

«Девять ядерных держав — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Корейская Народная Республика (Северная Корея) и Израиль — продолжили программы модернизации и наращивания своих ядерных арсеналов в 2025 году, и большинство из них в течение года развернули новые системы вооружения, оснащенные ядерным оружием или способные нести ядерные боеголовки», — указано в докладе.

В институте отметили, что из общего мирового запаса, составлявшего 2 187 боеголовок в январе 2026 года, около 9745 находились на военных складах для потенциального использования. Примерно 4012 из этих боеголовок были развернуты на ракетах и ​​самолетах, а остальные хранились на централизованных складах.

От 2100 до 2200 развернутых боеголовок находились в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах. Почти все эти боеголовки принадлежали России или США, и в меньшей степени Франции и Великобритании, но Китай и Индия теперь могут периодически развертывать небольшое количество боеголовок, установленных на ракетах, в мирное время.

Директор SIPRI Карим Хаггаг подчеркнул, что ряд мировых лидеров выступают за ядерное оружие как гарантию защиты от нападения со стороны враждебного государства, однако зависимость национальных стратегий обороны и безопасности от ядерного оружия может значительно увеличить риски.

Опасности, связанные с ядерным оружием, растут из-за достижений в области оружейных технологий, ухудшения контроля над ядерным оружием и усиления геополитической напряженности, а также ряда других факторов, добавил он.