Трамп рассказал, что ждет Иран в случае провала переговорного процесса с США

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Financial Times, что в случае отсутствия прогресса в диалоге с Ираном американское командование может организовать рейд спецназа на территорию Исламской Республики или продолжить блокаду портов страны.

«Мы, вероятно, зайдем на территорию и займемся всем, что осталось, чем еще не занимались наши военные», — сказал американский лидер.

Политик отметил, что переговоры о возможном соглашении США и Ирана продолжаются, и что американские власти «посмотрят, к чему это приведет».

В этот же день официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи подтвердил, что переговорный процесс между Ираном и США продолжается, несмотря на удары Израиля по территории Исламской Республики.

В ночь на 8 июня израильские военные нанесли удар по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенному в провинции Хузестан. В ответ на это военнослужащие воздушно-космических сил КСИР Ирана ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе.