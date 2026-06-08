Чем может ответить Белоруссия на провокации Украины

Украина угрожает Белоруссии и пытается спровоцировать ее на военный конфликт. Чем может ответить Минск, разбиралось издание Life.ru.

В последние недели Владимир Зеленский несколько раз заявлял о готовящихся со стороны Белоруссии атаках. Он подчеркивал, что власти Белоруссии должны «держать ухо востро», и грозил Минску «последствиями». Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна может быть втянута в конфликт «только в одном случае - если в отношении ее территории будет совершена агрессия».

Угрозы Украины

Владимир Зеленский публично сообщил ранее, что войска Белоруссии под давлением России могут быть задействованы в специальной военной операции, высказав угрозы в адрес белорусского руководства.

«У нас есть возможность для усиления, есть возможность и превентивно работать (…) в отношении фактического руководства Белоруссии, которое должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины», — пригрозил Зеленский.

При этом командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди подчеркнул, что Украина держит «на карандаше» первые «500 целей» в Белоруссии. А советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что Киев готов уничтожить ключевые объекты.

Эти заявления контрастируют с той информацией, которую озвучивают силовики. Так, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что на украинско-белорусской границе не фиксируется наращивания войск. Однако, по его словам, Украина продолжает строить фортификационные сооружения и минно-взрывные заграждения.

Реакция Белоруссии

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя слова Владимира Зеленского, посочувствовал ему.

«Идет война, идет жуткое давление. Пережить это не так просто. Ну, и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее произошло, и он начинает делать это заявление», — предположил глава Белоруссии.

Кроме того, белорусский лидер сообщил о готовности ответить на возможную агрессию одним ударом, заметив, что, в отличие от Украины, определившей 500 целей, у Белоруссии она одна, но «очень серьезная и с точными координатами».

Есть большая вероятность развязывания конфликта против Минска и Москвы, «как и его последующей трансформации из регионального в глобальный», отметил в свою очередь министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Чем может ответить Белоруссия?

Вооруженные силы Белоруссии составляют 63 тысячи человек. Основными поставщиками техники и вооружения являются Россия и Китай, также работают на армию и местные предприятия, отмечает издание.

Основным стрелковым оружием ВС Белоруссии остается автомат Калашникова, но есть и собственные VSK-100 и SMAR-100BPM, а также реактивный одноразовый гранатометный комплекс «Сапфир».

На вооружении армии стоят также танки Т-72 различных модификаций, БТР Volat V2 и российские БТР-82А. Готовы выполнять боевые задачи истребители МиГ-29, Су-27, Су-30, а также штурмовик Су-25. Транспортная авиация представлена Ил-76 и Ан-26. В вертолетный парк входят Ми-8, Ми-26, Ми-24 и Ми-35. Небо прикрывают российские ЗРК С-400, С-300, «Бук», «Тор» и «Оса».

С 2023 года Белоруссия получила тактическое ядерное оружие, но фактически им управляет Российская Федерация. В 2025 году у Минска появился «Орешник».

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: «А, это шутка, никто ничего не ввез». Ввезли», — заявил Лукашенко в декабре 2024 года.

Ранее белорусский президент предупредил, что западным странам не удастся установить контроль над западной частью страны и пообещал «бахнуть», если кто-то появится на территории Белоруссии.