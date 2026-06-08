Замечена необычная версия БМП-3 с дополнительными противотанковыми ракетами

Появилось видео, на котором запечатлена неизвестная модификация российской боевой машины пехоты БМП-3. На кадрах видно, что по бокам башни установлены дополнительные пусковые установки для противотанковых ракет, что существенно усиливает огневую мощь техники.

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Штатно БМП-3 и так вооружена 100-мм орудием, которое способно запускать противотанковые ракеты. Однако наличие дополнительных контейнеров с ПТРК позволяет предположить, что конструкторы решили превратить машину в небольшую и маневренную ракетную установку". Большее количество противотанковых ракет на борту актуально не только для уничтожения вражеских танков, но и для поражения укреплений, укрытий и других целей, что особенно важно в условиях городских боев и штурма укрепрайонов.

Также на башне заметны дополнительные модули, которые представляют собой то ли о систему радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов, то ли подготовку для ее установки.

Официальной информации о об этой версии нет, и не исключено, что у машины есть и другие доработки, которые на появившихся в Сети кадрах не видны. Тем не менее, расширение применения высокоточного оружия, включая противотанковые ракетные комплексы (такие как "Корнет", хорошо зарекомендовавший себя в ходе СВО), выглядит логичным и ожидаемым шагом.