«Убивать дальше и быстрее»: как Британия обкатывает новую тактику дронов у границ РФ

Учения «Весенний шторм» в Эстонии стали полигоном для отработки новой тактики Британии. Всего в 25 километрах от российской границы военные использовали барражирующие боеприпасы Bolt – дроны-камикадзе, способные самостоятельно находить и уничтожать бронетехнику. Рядом – разведывательный беспилотник Ghost.

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Задача, которую ставят перед собой британцы, прямо озвучил подполковник Том Редон: «Увеличить свою смертоносность, чтобы убивать врага дальше и быстрее». Место для испытаний выбрали намеренно – сложные условия Эстонии максимально приближены к реальному бою. Рядом тренируются и финны, недавно вступившие в НАТО.

По словам майора Стива Уоттса, связка «Ghost + Bolt» меняет правила: решения принимаются быстрее, а солдатам больше не нужно подходить к цели. «Радары на груди пехотинцев видят карту с дрона», – пояснил он. Постоянное присутствие Британии в Эстонии, напомним, длится с 2017 года – с момента создания миссии НАТО «Кабрит».

Напомним, что Си Цзиньпин прибыл в КНДР с первым за семь лет госвизитом. Филиппины приостановили работу аэропорта из-за землетрясения.