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ВСУ 103 раза обстреляли отселенные районы Курской области за сутки

ТАССиещё 8

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью 159 беспилотников различного типа территорию Курской области за прошедшие сутки. 103 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

ВСУ 103 раза обстреляли отселенные районы Курской области за сутки
© ТАСС
"Всего в период с 09:00 9 июня до 09:00 10 июня сбито 159 вражеских беспилотников различного типа. 103 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 12 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал он в "Максе".

В результате атак в Глушковском районе ранена 76-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма, осколочные ранения правого плеча, правой голени. Женщина доставлена в больницу, позже ее перевезут в Курск.

В Беловском районе повреждены два автомобиля, крыша частного дома, в Рыльском - грузовой автомобиль, в Льговском - здание недействующей школы и Малеевский СДК, в Хомутовском - крыша ангара, также сгорел дом.