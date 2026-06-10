ВСУ 103 раза обстреляли отселенные районы Курской области за сутки

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью 159 беспилотников различного типа территорию Курской области за прошедшие сутки. 103 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Всего в период с 09:00 9 июня до 09:00 10 июня сбито 159 вражеских беспилотников различного типа. 103 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 12 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал он в "Максе".

В результате атак в Глушковском районе ранена 76-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма, осколочные ранения правого плеча, правой голени. Женщина доставлена в больницу, позже ее перевезут в Курск.

В Беловском районе повреждены два автомобиля, крыша частного дома, в Рыльском - грузовой автомобиль, в Льговском - здание недействующей школы и Малеевский СДК, в Хомутовском - крыша ангара, также сгорел дом.