Массированная атака ВСУ 8 июня: удары по поезду и нефтяным объектам

Сегодня ночью над территорией России были сбиты 310 украинских БПЛА. Какие регионы оказались в опасности, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, отражение атаки велось с 20.00 до 08.00 мск, были перехвачены и уничтожены украинские беспилотники самолетного типа.

БПЛА были сбиты территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей. А также в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей, говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Сегодня ночью Вооруженные силы Украины ударили по поезду Москва – Симферополь. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали», - рассказал он, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Из-за атаки БПЛА был поврежден локомотив поезда №68, а плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено, говорится в сообщении в Telegram-канале оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь «Гранд Сервис Экспресс».

«Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы. В Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов №68, №, №7», - уточнили в компании.

Также, по данным на 6:00 мск остановлены поезда в Крым, шедшие из Адлера, Минеральных Вод и Москвы. Задержка составляет от 1.5 до 3.5 часов. Остановлены и составы, шедшие из Крыма в Москву и Мурманск.

«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», - отмечается в сообщении.

Краснодарский край

Пожар начался на территории перевалочного комплекса в Новороссийске в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

«Пострадавших нет. К тушению привлекают 130 человек и 39 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», - уточнили в штабе.

Также атаку беспилотников сегодня отражали и в Геленджике. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

«Громкие звуки связаны с работой средств ПВО», - написал он, призвав местных жителей и гостей города сохранять спокойствие.

Волгоградская область

Украинские БПЛА также атаковали объект магистрального нефтепровода в Волгоградской области. Об атаке сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале областной администрации.

«В результате падения обломков на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе возникло возгорание, которое было оперативно потушено. Пострадавших нет», - пояснил губернатор.

Линейная производственно-диспетчерская станция «Жирновск» является ключевым объектом магистрального нефтепровода и обеспечивает перекачку нефти в Волгоград, отметила «Комсомольская правда».

Белгородская область

При этом территория Белгородской области за прошедшие сутки была атакована Вооруженными силами Украины 68 раз. Такие данные привел в своем канале на платформе «Макс» врио губернатора Александр Шуваев.

Украина атаковала одну из ключевых российских станций перекачки нефти

По его словам, украинские военные девять раз использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня и пять раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. В результате атак в Белгородском округе погибла женщина.

«В Белгородском, Грайворонском, Прохоровском и Яковлевском округах также получили ранения пять мирных жителей, включая ребенка. 14-летний мальчик госпитализирован в профильное отделение детской областной клинической больницы», - написал Александр Шуваев.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 123 украинских беспилотных летательных аппарата. В результате налета на Курск погиб 68-летний мирный житель.