Хуситы заявили о запрете судоходства для Израиля в Красном море

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по целям в районе Тель-Авива и объявили о полном запрете на проход израильских судов через акваторию Красного моря. Об этом говорится в заявлении сформированных радикалами вооруженных сил.

"Вооруженные силы Йемена осуществили запуск ракет по важным целям израильского врага в районе оккупированного Яффо (имеется в виду Тель-Авив - прим. ТАСС), они точно поразили свои цели", - указывается в тексте.

Мятежники также объявили о "полном и абсолютном запрете на морское судоходство для израильского врага в Красном море".