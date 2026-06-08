Великобритания применила новые дроны-камикадзе у российской границы

Британская армия использовала новые барражирующие боеприпасы Bolt менее чем в 70 километрах от российской границы. Это произошло в ходе учений в Эстонии, сообщает Military Watch Magazine.

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"Bolt - это одноразовый ударный беспилотник, способный с высокой точностью обнаруживать и поражать бронетехнику и другие цели на поле боя", - пишет MWM.

Также британцы применяют в ходе учений новый разведывательный БПЛА Ghost, который не только позволяет вести наблюдение, но и выступает в качестве ретранслятора связи.

Принимающий участие в учениях майор Стив Уоттс выразил надежду, что новые дроны повысят боеспособность британской армии.

Напомним, ранее стало известно о переброске к границам России британских танков Challenger 2.