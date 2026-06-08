MWM: Великобритания применила новые дроны-камикадзе у российской границы
Британская армия использовала новые барражирующие боеприпасы Bolt менее чем в 70 километрах от российской границы. Это произошло в ходе учений в Эстонии, сообщает Military Watch Magazine.
"Bolt - это одноразовый ударный беспилотник, способный с высокой точностью обнаруживать и поражать бронетехнику и другие цели на поле боя", - пишет MWM.
Также британцы применяют в ходе учений новый разведывательный БПЛА Ghost, который не только позволяет вести наблюдение, но и выступает в качестве ретранслятора связи.
Принимающий участие в учениях майор Стив Уоттс выразил надежду, что новые дроны повысят боеспособность британской армии.
Напомним, ранее стало известно о переброске к границам России британских танков Challenger 2.