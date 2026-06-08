ВВС Израиля нанесли удары по нефтехимическому комплексу в Иране

ВВС Израиля нанесли удары по нескольким объектам на территории нефтехимического комплекса в Махшехре на юго-западе Ирана. Об этом 8 июня сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ночью 8 июня в ЦАХАЛ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в западной и центральной частях Ирана. Накануне вечером сообщалось о ракетных ударах Ирана по северу Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается попросить премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить ответные удары, чтобы не сорвать сделку США с Ираном. Трамп подчеркнул, что сделка «очень близка». Он отметил, что иранские удары «никого не задели».

«Я позвоню Биби [Нетаньяху - прим.ред.] и скажу ему не отвечать. Каждый из них уже повеселился. Израиль нанес свой удар, Иран нанес свой», - сказал Трамп.

Он отметил, что в случае ответных ударов Израиля конфликт продолжится - «как в последние 47 лет или как в последние 3000 лет».