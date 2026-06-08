ЦАХАЛ заявил об ударе по нефтехимическому комплексу в иранском Бендер-Махшехре

Израильские военные нанесли удар по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенному в провинции Хузестан. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удары по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в Бендер-Махшехре на юго-западе Ирана. Подробности будут позже", - говорится в заявлении. Иранский телеканал Al Alam передает, что объекты, расположенные на территории нефтехимического предприятия в провинции Хузестан, получили повреждения в результате ударов ВС Израиля. По данным агентства IRNA, персонал предприятия эвакуирован. До этого в Армии обороны Израиля заявляли об ударах по военным объектам в центральной и западной частях Ирана.