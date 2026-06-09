В Севастополе вновь отражают атаку ВСУ

Военные вновь отражают атаку ВСУ в Севастополе. Работают ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее во вторник Развожаев уже сообщал о воздушной тревоге и ведущейся работе ПВО.