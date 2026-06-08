ВСУ начали применять новые малошумные беспилотники, которые сложно обнаружить на подлете из-за низкого уровня шума. Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира взвода гаубичной батареи 10-го танкового полка Южной группировки российских войск с позывным Артист.

© Московский Комсомолец

По словам военнослужащего, такие аппараты становятся слышны только на небольшом расстоянии от цели. В связи с этим расчетам приходится постоянно сохранять бдительность и держать оружие наготове во время работы с артиллерийскими системами.

Артист рассказал, что российские военные уже сбивали и изучали подобные беспилотники. По его словам, их конструкция выполнена из плотного пенопласта, который обтянут пленкой. Для снижения веса в корпусе сделаны специальные отверстия.

В Минобороны сообщили о психологическом воздействии на ВСУ под Волоховкой

Также, как отметил военнослужащий, дроны оснащены фюзеляжем, небольшим электродвигателем, камерой и подвесом для оборудования.

По его словам, использование полностью электрической силовой установки позволяет таким аппаратам значительно снизить шум во время полета.