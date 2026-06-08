Израиль нанес удары по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам в центральной и западной частях Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

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По ее информации, атака была совершена Военно-воздушными силами Израиля.

Как написал портал Axios со ссылкой на американского чиновника, эти авиаудары были «относительно ограниченными» по масштабу.

Накануне Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана ударил баллистическими ракетами по авиабазе Рамат-Давид. В КСИР заявили, что израильская авиабаза является «источником агрессии», направленной против южного Ливана и южных пригородов Бейрута.

7 июня представитель комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи заявил, что Исламская Республика решительно и «больно» ответит на удар израильской армии по южному пригороду Бейрута.

Ранее Иран пообещал поставить на место «бешеную собаку» в лице Израиля.