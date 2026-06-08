Подразделения батальона отдельной механизированной бригады ВСУ перебросили в Черниговскую область. Их вывели из-под Константиновки. Но силы свои военнослужащие восстанавливали недолго.

© Российская Газета

Противник жалуется, что вместо отдыха в тыловом районе украинские националисты вынуждены находиться под ударами российских артиллеристов и операторов беспилотников. Об этом пишет "Северный ветер".

Также сообшается, что после прохождения базовой военной подготовки на полигонах около Чугуева в Сумскую область перебросили и подразделения 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. В ее составе - неонацисты из формирования "Айдар" (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).