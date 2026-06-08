В Минобороны сообщили о психологическом воздействии на ВСУ под Волоховкой

Российские военные применяли листовки и громкоговорящую связь во время установления контроля над селом Волоховка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

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По данным ведомства, населенный пункт расположен в Волчанском районе на левом берегу реки Волчья. Контроль над Волоховкой был установлен 19 мая. В Минобороны отметили, что это позволило расширить зону безопасности в Харьковской области и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на данном участке.

Заместитель командира полка по военно-политической работе с позывным Нерпа рассказал, что во время операции российские военнослужащие использовали опыт прошлых военных кампаний. По его словам, операторы беспилотников распространяли листовки с призывами к украинским военным прекратить сопротивление и сдаться.

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Кроме того, для обращения к противнику применялись FPV-дроны с аудиотрансляцией и громкоговорящая связь. Через них российские военные предлагали военнослужащим ВСУ сложить оружие и сдаться.

В Минобороны также сообщили, что операторы беспилотных систем и разведчики выявляли огневые позиции, минометные расчеты, артиллерию и точки запуска беспилотников противника. Полученная информация передавалась командованию по штатным каналам связи.

По данным военного ведомства, по выявленным позициям наносились артиллерийские удары.

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Российские военные применяли листовки и громкоговорящую связь во время установления контроля над селом Волоховка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, населенный пункт расположен в Волчанском районе на левом берегу реки Волчья. Контроль над Волоховкой был установлен 19 мая. В Минобороны отметили, что это позволило расширить зону безопасности в Харьковской области и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на данном участке.

Заместитель командира полка по военно-политической работе с позывным Нерпа рассказал, что во время операции российские военнослужащие использовали опыт прошлых военных кампаний. По его словам, операторы беспилотников распространяли листовки с призывами к украинским военным прекратить сопротивление и сдаться.

Кроме того, для обращения к противнику применялись FPV-дроны с аудиотрансляцией и громкоговорящая связь. Через них российские военные предлагали военнослужащим ВСУ сложить оружие и сдаться.

В Минобороны также сообщили, что операторы беспилотных систем и разведчики выявляли огневые позиции, минометные расчеты, артиллерию и точки запуска беспилотников противника. Полученная информация передавалась командованию по штатным каналам связи.

По данным военного ведомства, по выявленным позициям наносились артиллерийские удары.