Израиль вопреки запрету Трампа начал бить по Ирану

Тель-Авив начал ответные удары на Тегеран после иранских атак на еврейское государство. Армия обороны Изралия (ЦАХАЛ) сейчас бьет по военным объектам в западной и центральной частях страны, сообщает Telegram-канал Mash.

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По предварительной информации, удары пришлись на международный аэропорт Мехрабад в Тегеране. Кроме того, очевидцы сообщают о взрывах и в других частях Тегерана, а также хлопках в Карадже, Тебризе, Урмии, Керманшахе, Наджафабаде и Ширазе.

Поступают сообщения об атаке на иракский Багдад, говорится в публикации. В ЦАХАЛ заявили, что ВВС страны совершают атаки на военные цели, расположенные на территории Ирана. Операция продолжается.

7 июня иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по территории Израиля. Это стало первой атакой с момента вступления в силу режима перемирия в апреле. Вскоре министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир выпустил угрожающее заявление, в котором отметил, что Тегеран «ночью должен гореть».

В свою очередь, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оказался не в восторге от планов Израиля нанести ответный удар по Ирану. Он сказал, что свяжется с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и попросит его отказаться от мести.