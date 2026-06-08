Украинских военных призвали сдаться в плен с помощью обещаний Зеленского

Заместитель командира полка по военно-политической работе с позывным Нерпа рассказал, что российские военные для того, чтобы побудить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться, используют громкоговорители, через которые звучат невыполненные обещания президента страны Владимира Зеленского. Его слова приводит ТАСС.

Нерпа сообщил, что полк проводит работу, оказывая психологическое воздействие на украинских бойцов.

«Более того, мы начали активно применять громкоговорящую связь, призывающую их сдаваться. Используем для этого невыполненные обещания Зеленского», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские морпехи заняли новую позицию и провели на ней неделю в компании бойцов ВСУ, которых захватили в плен. С помощью украинцев они обманули командование противника и все это время пользовались их снабжением.