Стало известно о налете беспилотников ВСУ на российский город

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытку нанести удар по Новороссийску при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал "Внимание всем"! Атака беспилотников», — написал чиновник.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, доверять только официальной информации, и напомнил о запрете на съемку и публикацию кадров отражения атаки.

В городе перекрыли движение транспорта в сторону Геленджика от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали пассажирский поезд Симферополь — Москва. Жертвой удара стал один человек, еще один пострадал.