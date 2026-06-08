Британия может отказаться от закупки несущих ядерные бомбы F-35A

Великобритания может прекратить закупку истребителей F-35A из-за финансовых трудностей. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на военные источники.

Министры и высокопоставленные офицеры обсуждали этот вопрос в выходные. Военные прилагают усилия, чтобы найти выход, говорится в статье. Вопрос стал политическим, а не только военным, отмечает один из собеседников издания.

По данным газеты, правительство Великобритании может не отказываться от покупки самолетов, а лишь отложить ее. Окончательное решение будет принято до публикации оборонного инвестиционного плана, которая ожидается в ближайшие дни.

Министр обороны Джон Хили и глава Минфина Рейчел Ривс активно спорят о необходимости покупки истребителей. Чтобы финансировать дорогостоящие военные проекты, правительство может сократить бюджеты других ведомств, таких как Минтранс и Минэнерго.

В июне 2025 года премьер-министр Кир Стармер объявил о планах Великобритании приобрести 12 истребителей F-35A у США. Эти самолеты могут нести тактические термоядерные авиабомбы B61-12. Сейчас ядерное оружие Великобритании размещено на четырех атомных подводных лодках типа Vanguard. Они вооружены американскими баллистическими ракетами Trident II (D5).

Около года назад сообщалось, что на авиабазу британских Королевских ВВС Лейкенхит в графстве Саффолк доставили американские термоядерные бомбы B61-12. До этого американское ядерное оружие вывезли из Великобритании в 2008 году.