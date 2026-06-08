Британия, Франция и Германия запустят совместное производство оружия для Украины

В совместном заявлении по итогам переговоров лидеров Великобритании, Франции и Германии, состоявшихся в воскресенье на Даунинг-стрит, говорится, что три европейские страны намерены совместно производить для Украины дальнобойное оружие и системы противовоздушной обороны. Во встрече также принял участие глава киевского режима Владимир Зеленский.

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В заявлении, распространённом канцелярией британского премьера, подчёркивается настоятельная необходимость наращивания выпуска ракет-перехватчиков, а также совместной разработки систем противоракетной обороны и дальнобойного вооружения.

Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы. Они подчеркнули, что Европа, будучи неизменным сторонником Украины, должна сыграть важную роль в любом возможном урегулировании конфликта.

Ранее сообщалось, что конфликт с Польшей заставил Зеленского изменить привычный маршрут полета.