У границ России начнутся масштабные учения НАТО

НАТО начнет учения ВВС Ramstein Flag 2026 (RAFL26), которые пройдут с 8 по 19 июня, в том числе на территории граничащих с Россией Финляндии и Норвегии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Учения состоятся в третий раз, в этом году в них примут участие представители 19 стран. Основные этапы мероприятий пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.

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Ранее сообщалось, что в учениях НАТО на Балтике BALTOPS будет в два раза меньше войск, чем в 2025 году. Источники агентства Reuters подчеркнули, что ослабленный характер учений связан с «операционными ограничениями» на фоне ситуации в Ормузском проливе.