В Израиле сообщили о количестве выпущенных по северу страны иранских ракет

Иран выпустил по северным районам Израиля около десятка баллистических ракет. Об этом сообщает интернет-издание Times of Israel.

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По сведениям израильской армии, все ракеты, которые были запущены несколькими залпами, перехвачены либо поразили открытые пространства.

В настоящее время не имеется данных о пострадавших и разрушениях.

7 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об ударе по расположенной на севере Израиля авиабазе Рамат-Давид.

До этого представитель комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи заявил, что Исламская Республика решительно и «больно» ответит на удар армии Израиля по южному пригороду Бейрута.

В ночь на 4 июня Госдепартамент США опубликовал текст совместного заявления Израиля и Ливана о прекращении огня. В документе говорится, что встреча представителей стран проходила 2 и 3 июня при посредничестве Вашингтона. Согласно документу, Израиль и Ливан не имеют враждебных намерений друг к другу и собираются работать над всеобъемлющим соглашением о мире и безопасности.

Ранее КСИР призвал Израиль вывести войска из Ливана.