Иран привел ракеты в боевую готовность и подготовил список целей для удара по Израилю

Как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на собственный источник, Иран привёл в состояние боевой готовности значительное количество ракет и подготовил расширенный перечень целей на случай, если Израиль решит ответить на недавние действия Тегерана.

По словам собеседника агентства, иранская сторона готова начать полномасштабную войну в случае ответа со стороны Израиля, и многие ракеты уже готовы к запуску.

Ранее пресс-служба армии Израиля зафиксировала пуски ракет с иранской территории. Израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщила, что Израиль намерен дать ответ на ракетный обстрел своей территории. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи, в свою очередь, назвал эту атаку лишь предупреждением, призванным заставить еврейское государство прекратить удары по Бейруту.

Ранее сообщалось, что Трамп сделал неожиданное заявление о сделке с Ираном.