ЦАХАЛ заявил о перехвате всех ракет, выпущенных Ираном

Армия обороны Израиля заявила о перехвате всех ракет, выпущенных с территории Ирана.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Израильские военные утверждают, что атака была полностью отражена средствами противовоздушной обороны.

«Армия обороны Израиля перехватила все ракеты из Ирана к настоящему времени», — говорится в сообщении.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что целью ударов Ирана стала израильская авиабаза Рамат-Давид, которая, по версии Тегерана, использовалась для атак по территории Ливана.