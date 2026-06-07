ЦАХАЛ заявил о перехвате всех ракет, выпущенных Ираном
Армия обороны Израиля заявила о перехвате всех ракет, выпущенных с территории Ирана.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Израильские военные утверждают, что атака была полностью отражена средствами противовоздушной обороны.
«Армия обороны Израиля перехватила все ракеты из Ирана к настоящему времени», — говорится в сообщении.
Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что целью ударов Ирана стала израильская авиабаза Рамат-Давид, которая, по версии Тегерана, использовалась для атак по территории Ливана.