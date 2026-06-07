Военные Израиля зафиксировали пуск ракет из Ирана

В воскресенье, 7 июня, вечером, армия обороны Израиля официально объявила о фиксации ракетного пуска с территории Ирана, направленного в сторону еврейского государства. Как сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ, израильские системы противовоздушной обороны были незамедлительно задействованы для перехвата угрозы.

© Московский Комсомолец

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Системы обороны задействованы для перехвата угрозы», — говорится в лаконичном заявлении военного ведомства.

Неизвестно, сколько именно ракет было выпущено, какие типы вооружений использовал Тегеран (крылатые, баллистические ракеты или беспилотные летательные аппараты-камикадзе), а также каковы предварительные результаты работы израильской ПВО.

Для перехвата ракет Израиль использует «Железный купол», а также системы «Праща Давида» и «Стрела», предназначенные для перехвата баллистических целей в верхних слоях атмосферы.

Читайте материал "США заявили о разногласиях с Израилем по некоторым вопросам"