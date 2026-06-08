МИД Ирана заявил о нанесении ударов по нескольким военным целям в Израиле

Министерство иностранных дел Ирана опубликовало в своём Telegram-канале заявление, в котором говорится, что вооружённые силы страны нанесли удары по нескольким военным объектам на севере Израиля.

В качестве причин Тегеран называет неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля, его агрессивные действия против Ливана и Ирана, а также сотрудничество с США в атаках на иранские суда и объекты на юге Ирана в последние две недели.

Вечером в воскресенье Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Эта атака последовала через несколько часов после того, как Тегеран пригрозил ответить на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута.

Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что удар по южному пригороду ливанской столицы был нанесён в ответ на обстрелы со стороны движения «Хезболлах». По данным ливанского национального агентства NNA, израильские удары пришлись по двум квартирам в жилых домах; поступает информация о пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Израиле пригрозили Ирану ответными мерами на ракетный обстрел.