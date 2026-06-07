В Севастополе пятый раз за день объявили воздушную тревогу

В городе вновь сработали сирены оповещения населения. Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале обратился к жителям в 19:47 по московскому времени.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» – написал глава региона.

Это уже пятое предупреждение об угрозе за текущее воскресенье. В связи с ситуацией движение всех видов городского транспорта было полностью остановлено для обеспечения безопасности граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад силы противовоздушной обороны сбили более 20 украинских беспилотников над Севастополем. Третьего июня губернатор города Михаил Развожаев объявил в регионе воздушную тревогу. В конце мая из-за аналогичного сигнала опасности власти временно остановили работу наземного и морского пассажирского транспорта.