Армия Британии обеспокоилась военными-наркоманами

Армия Великобритании выделила 24 миллиона долларов на борьбу с наркоманией среди своих военных. Об этом сообщает газета The Sun.

«Руководство армии начало кампанию по борьбе с употреблением наркотиков среди рядовых военнослужащих, на которую было выделено 18 миллионов фунтов стерлингов», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что руководство британских вооруженных сил опасается популярности кокаина среди военнослужащих, а также стероидов, которые используют для набора мышечной массы. Предполагается, что под проверки попадут 125 тысяч человек.

В прошлом году Британия прекратила обмен разведданными с США о судах, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Карибском море, поскольку не хочет быть соучастником американских ударов и считает их незаконными. Соединенное Королевство, которое владеет рядом территорий в Карибском море, годами помогало Соединенным Штатам обнаруживать суда, подозреваемые в перевозке наркотиков, чтобы американская береговая охрана могла их перехватывать.