США не смогут компенсировать нехватку зенитных ракет для систем Patriot даже при максимальном увеличении поставок Украине. Об этом сообщает украинское издание Defense Express.

«Если Вашингтон кардинально изменит свою политику и направит все произведенные ракеты в Украину, то их все равно не хватает», — отмечено в публикации.

По данным издания, в России активно увеличивается производство баллистических, аэробаллистических и гиперзвуковых ракет: теперь их производят до 113 единиц в месяц. В то же время в США за весь 2025 год компания Lockheed Martin произвела только 620 противоракет для комплекса Patriot.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США сильнее нуждаются в ракетах Patriot, поэтому Украина их не получит.