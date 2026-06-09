Военным ВСУ подняли зарплаты на три доллара

Зарплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины решили поднять на 132 гривны, что составляет менее трех долларов, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Вопрос о повышении денежного довольствия поднимался в стране неоднократно, однако, по словам парламентария, индексация оказалась символической.

«Я не шучу. Так власть уважает военных и армию», — написал он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России сорвали переброску резервов ВСУ в Запорожской области.