ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в российском городе

Утром в воскресенье, седьмого июня, вооруженные силы Украины совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата на гражданскую инфраструктуру российского приграничья. Целью удара стал многоквартирный жилой дом в городе Рыльске Курской области. О происшествии официально сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, разместив информацию в своем официальном канале в мессенджере МАКС.

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По предварительным данным, украинский дрон-камикадзе или сброшенное с него взрывное устройство поразило строение в утренние часы, когда многие жители еще находились в своих квартирах. В результате прямого попадания или детонации на крыше здания вспыхнул пожар. Огонь начал распространяться по кровле, создавая угрозу для всех обитателей дома. На место происшествия прибыли пожарные расчеты, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники экстренных служб, которым удалось ликвидировать возгорание и не допустить его перехода на нижележащие этажи и соседние строения.

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В результате атаки пострадала 46-летняя местная жительница. Как уточнил губернатор Хинштейн, у женщины диагностированы сотрясение головного мозга и акубаротравма — повреждение внутреннего уха, вызванное резким перепадом давления в момент взрыва. Медики, прибывшие на место, оказали пострадавшей всю необходимую первую помощь.,Она будет наблюдаться амбулаторно по месту жительства под контролем врачей районной поликлиники.

Семь жителей поврежденного многоквартирного дома приняли решение временно покинуть свои квартиры. Как сообщили в администрации региона, большинство из этих людей планируют разместиться у родственников, проживающих в других районах или в частных домах. Власти готовы оказать всю необходимую поддержку. В случае, если у кого-то из эвакуированных не окажется возможности остаться у близких, им будут предоставлены места в пунктах временного размещения (ПВР), развернутых на базе местных школ или гостиниц.