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Стало известно, где ВСУ размещают военный транспорт в Краматорске

Газета.Ruиещё 2

Украинские военные в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Краматорске в ДНР размещают военный транспорт в частном секторе. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Стало известно, где ВСУ размещают военный транспорт в Краматорске
© Газета.Ru

Собеседник агентства утверждает, что военный транспорт размещают вблизи мирных жителей, подставляя их под удар.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что основная оставшаяся линия укрепления украинской армии осталась в нескольких городах, включая Славянск и Краматорск.

Пушилин также рассказал, что за прошедшую неделю в ДНР при помощи системы "Купол Донбасса" и сводных мобильных огневых групп предотвратили 110 атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики.

9 мая президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Дня Победы заявил о близости к завершению российско-украинского конфликта. По его словам, США пытаются положить конец боевым действиям, в то время как страны Европы "играют на повышение", а президент Франции Эммануэль Макрон был одним из тех, кто помешал подписанию мирного договора в 2022 году.