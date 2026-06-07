Военкоры сообщили о прорыве российских войск во все районы Константиновки

В ходе штурма Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР) бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ прорвались во все районы города. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Российские войска продвигаются из центра и закрепляются в западной и северной частях города. Сейчас идут ожесточенные бои за микрорайоны Берестовой, Нулевой, Второй и Центральный, а также за промышленную зону восточнее Цинкового микрорайона. Также противник потерял позиции в микрорайонах Южный и Солнечный и в районе поселка Ильиновка.

Украинские военные аналитики указывают, что ВС РФ продолжают атаки с целью флангового обхода города.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что основная оставшаяся линия укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходит через Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Он также отметил, что славянско-краматорская агломерация является одним из главных логистических центров ВСУ.