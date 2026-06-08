Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили 634 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, за этот период средства ПВО уничтожили восемь управляемых авиационных бомб.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что над городом за сутки уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). За выходные и утро 8 июня российские военные отразили десять украинских атак, уточнил он.

До этого в Минобороны сообщали, что российские военные также нанесли групповой удар по объектам ВСУ, включая склады горючего, патрульные катера и места запуска беспилотников дальнего действия. Атаке подверглись объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, а также площадки сборки и запуска дальнобойных дронов. Поражены пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 141 районе. Для удара использовались оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракеты и артиллерия, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, как российские бойцы используют Зеленского для победы в СВО.