Раскрыт симметричный и логичный вариант ответа Киеву на удары по Крыму. Информация опубликована в Telegram-канале «Военная хроника».

Согласно материалу, ключевым объектом воздействия должна стать столица Украины со стратегическими автодорогами, которые связывают ее с регионами. Блокирование данных магистралей называют действенным ответом на атаки на Крым, Мариуполь и Мелитополь.

Речь идет о таких маршрутах, как М-06 (Киев — Чоп), М-01 (Черниговская область), М-03 (Киев — Харьков), М-05 (Киев — Одесса).

Telegraph: новая стратегия ВСУ не предусматривает движения вперед

«Главный вызов при реализации такой блокады — это необходимость обеспечения беспрецедентной плотности контура воздушного наблюдения и огневого поражения на дистанциях в сотни километров от линии фронта. Для удержания трасс под прицелом в течение нескольких месяцев требуется непрерывная работа сотен дронов-разведчиков и мгновенная реакция средств поражения. Если российскому ВПК удастся выйти на объемы производства, позволяющие круглосуточно контролировать ключевые трассы, сохранив при этом активность в части военных целей, то концепция "транспортного измора" станет самым сильным аргументом, способным принудить киевский режим к прекращению агрессивных действий на южных рубежах», — говорится в публикации.

Ранее 7 июня Вооруженные силы Украины ударили по мосту на границе с Крымом. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что взрывы пришлись по мосту вблизи Чонгара.