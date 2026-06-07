Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии «ВФокусе Mail» заявил, что есть несколько сценариев, по которым украинские дроны могли попасть в Румынию.

Собеседник издания допускает, что какой-то сухогруз мог идти к определенной точке для сброса этих дронов, после чего они должны были ждать момента для совершения атаки на российские военные или гражданские суда, но оказалось, что что-то в них не сработало.

Кнутов также не исключает вариант, что дроны могли находиться где-то на секретной базе на побережье, и с нее могли пытаться запустить аппараты, но запуск не прошел, поскольку дроны могли быть в полурабочем состоянии, что привело к возникновению соответствующей ситуации. К тому же эксперт предположил, что дроны могли быть доставлены на небольшой румынский остров, откуда киевский неонацистский режим собирался запускать их по российским судам.

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По мнению собеседника издания, взрыв в румынском порту мог случиться из-за того, что Украина сама могла подорвать дрон через систему Starlink.

«То есть операторы обнаружили, что у беспилотника не запускается двигатель, из-за чего его могут обнаружить румынские власти, поэтому и поступила команда на его самоподрыв», — сообщил эксперт.

Он добавил, что это сделано для того, чтобы Румыния не имела конкретных доказательств для предъявления украинской стороне.