Названы возможные последствия операции КНР в водах у Тайваня

Масштабная акция Китая в водах к востоку от Тайваня не приведет к военному конфликту, рассказал журналистам News.ru военный политолог Александр Перенджиев.

Накануне телеканал CGTN передал, что силовики КНР начали специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от Тайваня.

Среди задач акции — утверждение китайской юрисдикции в спорных водах, усиление глубоководного патрулирования, а также регулирование судоходства.

Эксперт отметил, что китайская сторона посылает сигнал Японии и Филиппинам, которые начали переговоры по делимитации границы в регионе, что Пекин будет отстаивать свои законные интересы, показывает, что Тайвань — часть китайской территории, а не независимое государство.

«Я уверен, что здесь не произойдет каких-то серьезных столкновений. Сам Китай не настроен на то, чтобы вступать с кем-то в боевые действия», — пояснил Перенджиев.

По его мнению, Япония, Филиппины также воздержатся от тех или иных действий, не станут вмешиваться и США. Он добавил, что в последние месяцы Вашингтон пытается наладить более конструктивные отношения с КНР.

Политолог резюмировал, что страны региона и США с высокой долей вероятности ограничатся тем, что сделают заявления, выскажут недовольство действиями китайцев.